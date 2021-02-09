У Дніпрі відкрився “Музей дитинства”

09.02.2021 18:47

П’ятнашки, солдатики, пластмасові ляльки та радянська шкільна форма. У Дніпрі відкрився “Музей дитинства”. Представлено понад тисячу експонатів — і це величезний пласт, що розповідає, про дозвілля малят та підлітків у минулому столітті. Про місце зі спогадами — дивіться далі.

Співробітниця музею Олена, як і багато інших людей, долучилась до збирання колекції музею. Віддала найдорожче — ляльок, якими гралась в дитинстві.

Завітав на відкриття Музею і мер міста. Декілька експонатів подарував особисто. Все, що в музеї — це частина і його дитинства.

Інші експонати нагадали міському голові про вуличні хлопчачі забавки.

В музеї три зали. Всього близько тисячі експонатів. Збирали їх по всій країні.

Вода була газованою. Солодкою й ні. Для багатьох це також смак дитинства.
Окремий тематичний стенд присвячений забавкам, які випускалися в нашому місті  комбінатом іграшок і заводом “Дніпропластмас”.

Сьогодні у музеї побували перші відвідувачі. Дехто, аби згадати власне дитинство, а дехто, аби розповісти частину свого минулого молодшому поколінню.

Є також спеціальні інтерактивні зони, які позначені наліпками “Цим можна гратися”.

Вхід до музею небезплатний. Автор ідеї та її втілювач – дніпровський ентузіаст Михайло Прудніков. Каже, експозиція буде оновлюватись кожні два місяці. Адже це лише частина колекції. Решта чекає свого часу.

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