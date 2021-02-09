Справжній шторм! Дніпро майже всю минулу ніч рясно засипало мокрим снігом, а під ранок взагалі розпочався крижаний дощ. На дорогах утворилася ожеледиця, яка завдала неабияких труднощів водіям. Як боролися із негодою комунальники та чи перемогли? Наш Владислав Авдієнко вирушив у рейд міськими автострадами. Дивимось!

Штормовий вітер, рясний мокрий сніг, та ожеледиця! Балканський південний циклон дістався Дніпра вчора близько 17-ї — саме коли більшість містян вирушали додому.

Добрячим шаром снігу одразу ж вкрилися дороги, тротуари та автівки. Водіям припаркованих машин довелося їх розчищати. А вже у дорозі — зупинятися та прибирати лобове скло, бо “двірники” не справлялися.

Набережною перемоги машини їхали не швидше сорока кілометрів на годину. А на Космічній взагалі утворився затор. Усе через вантажівки, які не могли піднятися слизьким звивистим шляхом.

На Привокзальній площі ж через заледеніння стрілки із рейок зійшов перший трамвай. На щастя, в пригоді ніхто не постраждав.

Втім знайшлися містяни, кому негода тільки в радість. Ось як розважалися власники спортивних авто біля Каравану.

Інші ж диваки вирішили випробувати долю, виїхавши на засніжену проїжджу частину на велосипедах.

На боротьбу із негодою міські комунальники вивели майже сотню одиниць спецтехніки та 16 бригад робітників. Працювали із 6-ї вечора до 8-ї ранку, використали понад 3 тисячі тонн протиожеледної суміші. Провести ніч за кермом довелося й працівникам електротранспорту.

“Усю ніч працювали 12 трамваїв та 9 тролейбусів, що курсували, аби уникнути обмерзання контактної мережі й не було проблем з рухом із самого ранку. І це дало свої результати — вже на 7 ранку на маршрути виїхали 90 тролейбусів та 122 трамваї.”

Вранці усі основні міські магістралі були проїзні. Проспект Героїв, Набережна Перемоги, проспект Гагаріна, Дмитра Яворницького розчищені добре. Дещо гірша ж ситуація на лівому березі. Каша зі снігу та бруду — на Слобожанському проспекті. Чомусь тільки на одному боці дороги — у напрямку центру міста. Така ж картина й на Донецькому шосе.

Схожа ситуація й на другорядних вулицях — Образцова, Байкальській. Щоб розчистити входи до торговельних центрів, робітникам довелося стати до роботи із самого рання.

А от паркувальні майданчики вочевидь ніхто особливо й не розчищав. Ось як вони виглядають на проспекті Яворницького та вулиці Олеся Гончара.

Тішить хоча б те, що на сьогодні усі паркувальні майданчики зробили безплатними — таке рішення прийняли у КП “Міськавтопарк”. Мовляв, так у водіїв буде менше бажання полишати авто аби де. Й процес прибирання узбіч полегшиться. Тротуари ж здебільшого вже посипані та розчищені.

У Службі автомобільних доріг звітують: наразі в області немає обмежень руху на жодній трасі державного значення. Втім, попереджають: на шляхах зберігається жовтий рівень небезпеки.

За прогнозами синоптиків, у вівторок ввечері та у середу в області дощитиме. З одинадцятого лютого знову піде мокрий сніг, а 13-го – температура суттєво знизиться.