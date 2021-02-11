11 лютого у світі відзначають День відкриття інсуліну

Гормон, що регулює вміст глюкози в крові, став справжнім порятунком для людей із цукровим діабетом. Його винайшли в Канаді майже сто років тому.Й відтоді це єдиний препарат для діабетиків по всьому світу. Як живуть інсулінозалежні пацієнти у 2021-у – дізнавалася Софія Куценко. Подробиці — далі.

В Україні майже півтора мільйона людей хворі на цукровий діабет. З них майже двісті тисяч має перший тип та потребує щоденних ін’єкцій інсуліну.

Життя маленької Іринки вже дев’ять років залежить від цього гормону. Ще у 4-річному віці дівчинці діагностували цукровий діабет першого типу. Тоді життя цілої родини розділилося на “до” та “після”.

Цукровий діабет першого типу називають хворобою молодих. Зазвичай від нього страждають діти та підлітки.

Попри все, родині Чекердесів з хворобою дитини довелося змиритися та навчитися жити по-новому. Спочатку це було складно не тільки психологічно, а й фізично. Адже постійно доводилось розраховувати кількість інсуліну.

Зараз Іринці тринадцять і про свою хворобу вона знає вже все. Перед кожним прийомом їжі дівчинка самостійно обчислює кількість інсуліну, який їй потрібно вколоти. Просто так з’їсти бодай шматочок шоколаду їй в жодному разі не можна.

Кілька років тому процес розрахунку інсуліну для Ірини спростився, адже їй встановили так звану інсулінову помпу. Вона дозволяє щоденно вводити препарат під шкіру без шприців. Помпа під’єднана до ось такого електронного пристрою — саме він бере на себе всі розрахунки.

Попри зручність, інсулінова помпа — скоріш розкіш. Бо коштує, в середньому, від 40 і аж до 100 тисяч гривень. У Дніпрі дітей небагато. І здебільшого ці апарати придбані коштом благодійників. А ось безпосередньо їхнє забезпечення сплачують самі батьки.

25 інсулінових помп цьогоріч придбали для дітей у рамках “Бюджету участі”. Відповідний проєкт на конкурс подала громадська організація “Щасливий діабет”, яка вже третій рік допомагає хворим дітям. Завдяки її роботі, малеча також отримала глюкометри.

В Україні інсулін є безплатним лише для дітей, підлітків та тих, хто довгий час знаходиться на задовільній компенсації хвороби. Всі інші сплачують 10% його вартості. Препарат видають за направленням лікаря у місцевих аптеках. Іноді з отриманням гормону виникають складнощі через недостатнє фінансування від держави. Але у Дніпрі, кажуть лікарі, з цим проблем наразі не має.

У 2021 зробити ін’єкцію самостійно — простіше простого, адже гормон міститься у ручці. Як правильно це робити, інсулінозалежним пацієнтам пояснюють лікарі.

Таку процедуру можна робити у будь-якому зручному місці. А займає вона всього 20 секунд.

Зараз у світі на цукровий діабет хворіє 422 мільйони людей. Близько 7% — інсулінозалежні. І з кожним роком їхня кількість значно збільшується. Страшно навіть подумати, що ще 100 років тому шансів вижити у цих людей не було. Відкриття інсуліну стало для хворих у буквальному сенсі порятунком.