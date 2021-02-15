Більше року минуло від резонансного вбивства молодої жінки на Лівобережному-3

Нападник підстеріг її біля під’їзду та вдарив ножем у шию. Від масивної крововтрати Ірина померла у кареті швидкої, у неї залишився син-підліток. Підозрюваного у злочині поліція затримала по гарячих слідах, суд над ним триває вже 10 місяців. Рідні та друзі загиблої впевнені: процес навмисно затягують. Як пройшло чергове засідання — подробиці далі.

Тетяна Петрівна сама виховує 12-річного онука. Батько Богдана помер 5 років тому, мати — вбили у січні 2020-го.

Жінка розповідає: все сталося просто біля їхнього під’їзду. Ірина як завжди поверталася додому цією стежкою. Аж раптом на неї наскочив чоловік та вдарив ножем у шию.

Злочинець одразу кинувся навтьоки, бо ж із під’їзду вийшов сусід Ірини — Євген. Він перший, хто покликав на допомогу.

На жаль, врятувати Ірину медикам не вдалося. Вбивця влучив у сонну артерію.

Мати Тетяни впевнена: вбивця – 61-річний знайомий Ірини, із яким та зустрічалася. Коли ж вирішила порвати стосунки: він почав погрожувати розправою. Востаннє — ввечері напередодні вбивства.

Поліцейським одразу ж вдалося затримати підозрюваного в одному з сусідніх будинків.

Суд над чоловіком триває вже понад 10 місяців. Рідні та друзі Ірини впевнені — процес навмисно затягують.

Прокурор твердить: розгляд справи на завершальному етапі.

На сьогоднішньому ж засіданні обвинувачуваний свідчити відмовляється через наявність у залі телекамер.

Також адвокати підозрюваного просять дозволу провести ще одну експертизу його одягу. На ньому знайшли сліди крові вбитої Ірини.

У засіданні оголошують перерву до першого березня, підозрюваному подовжують строк тримання під вартою. Судова тяганина відбирає здоров’я та гроші в Тетяни Петрівни. А на ноги треба ставити неповнолітнього онука.

Рідні та друзі Ірини сподіваються на справедливе рішення суду.