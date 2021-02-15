На підприємців, які не прибирають сніг, складають протоколи

Від кількох сотень до майже 2 тисяч гривень за неприбраний сніг. У Дніпрі інспектори з благоустрою складають приписи та протоколи на підприємців, які після хурделиці не розчищають прилеглу до крамниць територію. Штраф можна отримати навіть за невеличкі купки снігу або слизькі сходинки. Як виховують відповідальний бізнес — бачила наша знімальна група.

Ґанок одного з весільних салонів на Слобожанському проспекті – ну просто взірець для наслідування. Ані снігу, ані льоду тут і близько немає. Добре прибрана вся прилегла територія. Інспектори побаченим задоволені.

Пані Ольга працює в магазині зо два десятиліття, тож добре знає: тільки-но випав сніг — його одразу ж потрібно прибрати. Відкладати не можна, потім не розчистити.

Поруч територія аптеки великої фармацевтичної мережі. Видно, що тут сніг також прибирали, але до кінця справу не довели.

Кілька хвилин — і припис складений. Документ вручають фармацевту. На прибирання території дають 3 години.

Ось ці купки снігу — також порушення правил благоустрою. Проте доріжка та сходи до цього салону краси ідеально чисті. Тож тут інспектори обмежуються усним зауваженням.

Цьогоріч інспектори з благоустрою склали майже півтисячі приписів та понад п’ять десятків адміністративних протоколів. Сума штрафів — від 340 до 1700 гривень. Тож прибирання снігу краще не відкладати.

За кожним районом Дніпра закріплено кілька інспекторів, які щодня контролюють ситуацію на вулицях. Якщо ви бачите неприбрану територію навколо крамниці, аптеки, чи будь-якого комерційного об’єкта — можна звертатися на гарячу лінію міськради. Номер телефону на ваших екранах.

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КОНТАКТ-ЦЕНТР М. ДНІПРО