В зоні ООС загинули 3 українських захисники

15.02.2021 17:58

Сталось це неподалік населеного пункту Новолуганське під час зміни військовослужбовців на вогневих позиціях. Наші бійці підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляється пресслужбою оперативно-тактичного угруповання “Північ” у Facebook.

А от боєць, що шостого лютого підірвався на міні у зоні ООС, вже почувається краще. 25-річний чоловік досі знаходиться у реанімації лікарні Мечникова. Проте медики запевняють — загроза життю бійця вже минула. Наразі ж військового готують до операцій, які мають покращити його стан.

“Він поступив до нас дуже важкий, у комі. Йому хірурги ставили трахеостому, він дихає через неї. Але він виконує усі наші команди.”

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