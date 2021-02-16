Цукати принесли Маломиколаївці перемогу у конкурсі “Неймовірні села України”

Невеличке село з величезними можливостями! Маломиколаївка, що у Петропавлівському районі, виборола перемогу в конкурсі “Неймовірні села України”. Головним його партнером було Посольство Королівства Нідерландів в Україні. Стати першою Маломиколаївці допоміг проєкт, який реалізують мешканці ОТГ. Мова про виготовлення цукатів. На розкрутку цього бізнесу призначили ще й грошову винагороду. Наш Марко Ручка відправився за сто кілометрів від Дніпра аби, дізнатися — чим ще здивувало селище експертну комісію.

Майже дві години в дорозі й ми нарешті доїхали до «неймовірного» села України — Маломиколаївки, що на Дніпропетровщині! Так, зовсім нещодавно населений пункт отримав цей почесний титул на національному конкурсі кращих селищ країни.

Село з населенням у 278 мешканців, розташувалось на пагорбах Петропавлівського району. У середині — “Народний дім”. Тут збираються місцеві та створюють ідеї, які ведуть до перемог. Серед останнього — масштабний фестиваль, на якому усі гості відзначили гарбузові цукати. З того часу, вони є фішкою села. Проєкт з виготовлення цих смаколиків і привів до перемоги у конкурсі кращих селищ України.

В конкурсі від Посольства Королівства Нідерландів в Україні був ще і призовий фонд у сто тисяч гривень. На ці гроші переможці збираються придбати професійне обладнання для виготовлення цукатів. Секретний інгредієнт яких тримають за сімома замками.

Славиться Маломиколаївка не лише смаколиками. У всьому ОТГ знають, що в цих краях найчистіше повітря та охайні вулички.

Ведуться й роботи й з будівництва пляжу на Самарі. Річка також є предметом гордощів місцевих жителів.

А за річкою розташовані лимани, на яких оселилися дикі тварини та рідкісні птахи.

Попри усі пам’ятні місця, головна цінність цього краю — у людях, переконані самі ж жителі.

Світлана мешкає у селищі понад сорок років. Розповідає — за цей час було багато чого. І демографічну проблему селище переживає, і ремонти старих будівель потрібно зробити. Але на життя люди дивляться оптимістично.

Наостанок нас відвели до Герцової гори, яка розташована на висоті в 102 метри від землі. Для усього Миколаївської ОТГ це місце уособлює перемоги та досягнення. Їх в громаді чимало.

Серед першочергових планів — розвиток туризму.

А поки хизуються одним з досягнень. На цій горі розташований найбільший герб України та найбільша в країні підкова.

Тож мешканці громади закликають усіх охочих відвідати їхній край. Радять приїжджати влітку та восени, коли природа сяє барвами.