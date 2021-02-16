Компанія ІНТЕРПАЙП передала 2000 кисневих масок до 5 лікарень Дніпра

Велика партія кисневих масок надійшла до лікарень Дніпра. Цей витратний матеріал вкрай необхідний для підтримки хворих на коронавірус. Аби задовольнити потребу дніпровських медзакладів, українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП передала 2 тисячі кисневих масок до п’яти лікарень міста.

Сьогодні в Дніпрі лікується 1900 хворих на ковід. І хоча кількість інфікованих зменшилась у порівнянні з осінню, втім, деякі з них потребують постійної кисневої підтримки. Цього разу допомогу від промислової компанії Інтерпайп отримали 4, 6, 11, 16 і 6-а дитяча лікарні Дніпра, де рятують хворих на COVID-19.

Уперше допомогу спрямували в міську дитячу клінічну лікарню № 6, яка приймає маленьких пацієнтів з коронавірусом з більшості населених пунктів Дніпропетровщини.

З квітня 2020 року в 6-й лікарні пройшли лікування 197 дітей з лабораторно підтвердженим COVID-19 і 467 хворих пневмонією.

Ця допомога — друга частина великої партії, яку ІНТЕРПАЙП закупив в Китаї й передав до лікарень Дніпра та області. Усього із кінця минулого року компанія направила до медзакладів 4000 кисневих масок на суму близько 1 мільйона гривень.

З початку пандемії ІНТЕРПАЙП разом з фондами Олени й Віктора Пінчуків, а також інвестиційно-консалтинговою групою EastOne спрямував на боротьбу з коронавірусом на національному і регіональному рівнях більш як 10 млн доларів. У Дніпропетровській області допомогу отримали понад 20 медустанов.