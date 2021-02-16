Криворізькій станції “швидкої” передали 12 машин

Ключі від 12 нових “швидких” передали Криворізькій станції медицини катастроф. Всередині кожної — сучасне обладнання для допомоги та реанімації пацієнтів. Нові автівки придбали державним коштом. Як вони виглядають та в чому їхні переваги — дивіться у нашому сюжеті.

Електрокардіограф, дефібрилятор, кисневі балони та пульсоксиметр. Все — найнеобхідніше для порятунку “важких” пацієнтів. 12 нових “швидких” закупили для Криворізької станції екстреної медичної допомоги.

Автомобілі французького виробництва придбали коштом держсубвенції. Вони зручні та швидкі.

Зазначимо, Криворізька станція екстреної меддопомоги має 8 підстанцій. Протягом року їй передадуть ще кілька нових машин.