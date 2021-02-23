Дніпропетровщина отримає вакцину від коронавірусу ввечері вівторка чи у середу

Кампанію імунізації в Україні почнуть препаратом не британського виробництва, а вакциною Covishield, яку виготовляють в Індійському інституті сироватки. Вона зроблена за ліцензією препарату Oxford/AstraZtneca. Сьогодні перша партія врешті доїхала до України. Рейс з півмільйоном доз приземлився у столичному аеропорту “Бориспіль”. Що відомо про індійську вакцину і коли почнеться саме імунізація — дивіться далі.

Вакцина, що приїхала до України має назву Covishield COVID-19, що в перекладі “Щит від ковіду”. Її склад ідентичний оригінальній AstraZeneca. Це перша партія. Наступні обіцяють доправити у короткі терміни.

Вчора МОЗ України зареєструвало вакцину індійського походження за спрощеною процедурою для екстреного медичного застосування.

“Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована.”

МОЗ повідомило, що для екстреного застосування цю вакцину вже схвалила і Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. Препарат виготовляють як в ЄС, так і за його межами. Вже сьогодні вакцину доправлять по областях України відповідно до дорожньої карти.

У середу вранці вакцину отримають перші сім областей. Дніпропетровщини серед них немає. Але обіцяють до решти препарат надійде або ввечері або наступного дня. Вакцинація Covishield робитиметься двома щепленнями з інтервалом у двадцять вісім днів.

Щодо вакцини Pfizer, її надходження затримується. За останньою інформацію вона може з”явитись в Україні на початку березня. Саме цим препаратом мали б щепити перших в черзі — а це медики, що працюють з хворими на коронавірус. Але тепер, щоб не відхилятись від дорожньої карти, їх вакцинуватимуть препаратом Covishield.