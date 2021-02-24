Як убезпечити себе, знайомлячись онлайн

У пошуках кохання! Понад 300 мільйонів людей у світі користуються додатками для онлайн-знайомств. Торік їхня аудиторія суттєво зросла. Цього року, прогнозують експерти, тенденція збережеться. Втім багато користувачів не замислюються, у які халепи можна втрапити, знайомлячись онлайн. А це переслідування, шантаж та вимагання коштів. Як убезпечити себе від усього цього? Поради експертів з цифрової безпеки — просто зараз в сюжеті Владислава Авдієнка.

Наріна близько року шукає пару у мобільних додатках. На онлайн-знайомства підсіла під час весняного локдауну, коли спілкуватися офлайн було проблематично.

Згадує, одного разу за образом принца ховався представник сфери еротичних послуг.

Трапляється таке й з хлопцями. Микита у мобільних додатках шукає дівчат із цікавими інтересами та хобі.

Усе це — кетфішинг, пояснюють експерти. Створення фальшивої особистості в соцмережах. Втершись у довіру, шахраї можуть попросити у вас гроші на лікування, або допомогти сплатити борги. Іноді до кетфішингу вдаються, щоб приховати вік чи сімейний статус. Тож якщо сумніваєтесь, організуйте відеочат.

Відповідально треба обирати місця віртуальних знайомств. Звантажувати лише перевірені додатки, які є в appstore та google play. Несертифіковані можуть збирати ваші персональні дані.

Перевагу краще віддавати застосункам із перевіркою особистості.

А ще в інтернеті можна натрапити на сталкера. Нав’язливі повідомлення, дзвінки, погрози розміщення вашої конфіденційної інформації в мережі.

Щоб цього уникнути, варто з обережністю повідомляти місце роботи, домашню адресу, профілі у соцмережах.

Якщо наважилися на відверті фото, робіть світлини без обличчя та татуювань, за якими можна ідентифікувати. Якщо вас шантажують — в жодному разі не переказуйте зловмисникові гроші, а звертайтеся до правоохоронців.

“Треба зберігати усе листування з опонентом. Також зберігати фотографії, якісь дані, які викладає невстановлена особа, з метою подальшої передачі слідчому. За вимагання та шантаж передбачена відповідальність до 5 років обмеження волі.”

Отож, дотримуйтесь правил цифрової безпеки, а доля все зробить за вас. Як от сталося з Наталією — журналісткою із Дніпра. Вже декілька років вона живе у США, має 3-річного сина. Свого обранця зустріла онлайн на одному з сайтів.

“Його коментар був “what a silly girl”, я переклала невірно – “дурнувата дівчинка”. Він насправді мав на увазі просто – “весела”. Але мене це зачепило. Слово за слово, так воно і вийшло. Ми щасливі, що ми маємо одне одного. Щасливі бути батьками гарного, такого неперевершеного пірата.”