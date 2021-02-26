Цьогоріч на Дніпропетровщині вже 30 дітей-сиріт отримали квартири

26.02.2021 18:42

Цьогоріч на Дніпропетровщині вже 30 дітей-сиріт отримали квартири. Сума компенсації, яку виділяє держава на придбання житла, складає від 400-700 тисяч гривень. До минулого року сироти отримували квадратні метри лише у тому регіоні, де стали на облік. Зараз же це можливо в будь-якій точці України. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.
Валерії – 21 рік. За статусом вона дитина-сирота. Хоча й має вже двох синів. Держава надала їй квартиру у Вільногірську.

Валерію виховували опікуни у селищі Павлівка. У її планах — вивчитись на повара-кондитера. Й подібних історій на території області десятки. Тільки у Вільногірську цьогоріч заплановано придбати понад 40 квартир для дітей-сиріт.

Загалом, на усю Дніпропетровщину держава виділила близько 90 мільйонів гривень для купівлі квартир сиротам. Наразі придбано вже 30.

До кінця року власні квартири мають отримати 174 дитини-сироти.

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