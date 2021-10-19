Як утилізувати опале листя. І чи, взагалі, треба?

Чисельні пожежі та велика шкода екології! Жовтень – місяць, коли над містами та селами стоїть димова завіса. Усе через традицію спалювати опале листя й бур’яни. Хоча потроху розповсюджуються й альтернативні методи поводження з такими відходами. Чи складно утилізувати листя?

Пожовкле листя на деревах, яке вже починає опадати створює вічну проблему куди його подіти. Питання більш актуальне для жителів приватного сектору. Дехто обирає простіший, але небезпечний та нелегальний варіант — паління. А от більш відповідальні господарі призвичаїлись до альтернативного способу — компостування.

Більше того, додає пан Дмитро — палити сміття не раціонально, оскільки вся ця рослинність може перетворитись на органічне добриво. Тож біля городу у чоловіка є спеціальне місце для компостної купи. ЇЇ він огородив невеличкою стінкою аби не розширялась. І з літа туди чоловік скидає усі харчові відходи, восени листя. Все це лежить приблизно два-три тижні. Потім утрамбовується та іде в землю. Далі – ще й корисний результат.

Вправний господар радить поливати компостну купу, при цьому необов’язково рити для неї яму. Також бажано регулярно поливати, перегортати та додавати біопрепарати, аби не там не розмножувались бактерії. Середня вартість упаковки біоречовини – до ста гривень.

Для тих хто навідріз відмовляється компостувати або ж не має такої можливості – є інший варіант – замовляти вивіз сміття за гроші.

Так, наприклад, ми зайшли на перший ліпший сайт, де пропонують послуги з вивезення сміття у Дніпрі. Хочуть за це від 700 гривень. І мінімальне замовлення послуги від двох годин роботи. Виходить до півтори тисячі. Тож, такий варіант не зовсім економічно привабливий.

Якщо ви думаєте, що можна просто залишити мішки із листям біля сміттєвих баків — помиляєтесь. У міськраді кажуть — у Дніпрі діє розпорядження щодо заборони на викидання сміття та його паління. Тож рекомендують рослинні відходи або компостувати або ж взагалі — не прибирати.

Це листя надалі вивозиться на міський полігон і вже там перегниває. Тож можете обрати будь-який варіант: Компостувати самостійно, замовити послугу вивезення рослинного сміття або взагалі не чіпати опале листя. Що точно не можна робити – так це палити його. Про це кажуть в ДСНС.

Рятувальники наголошують, дим від таких багать є отруйним, а вогонь несе серйозну загрозу. Також за незаконне паління листя та сухостою передбачений штраф від півтори до чотирьох з половиною тисяч гривень. Для посадових осіб ця сума може сягнути 15 тисяч.