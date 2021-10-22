Дніпропетровщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на коронавірус

22.10.2021 18:14
Дніпропетровщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на коронавірус

В Україні майже 24 тисячі нових інфікованих та 614 померлих за добу. Ми б’ємо ковід-рекорди. Дніпропетровщина після Львівської області на другому місці. В області понад 1640 нових випадків. Не вдалося врятувати 57 хворих.

Кількість нових інфікованих за добу в області вже перевалила за півтори тисячі. На сьогодні активних хворих на Дніпропетровщині двадцять тисяч. Кількість тих, хто потребує госпіталізації, щодня зростає.

У 95 відсотків хворих виявляють новий штам “Дельта”.

Медична система вже починає колапсувати. В лікарні Мечникова, наприклад, зараз зо дві сотні хворих. Понад тридцять – у вкрай важкому стані.

Майже всі пацієнти, що опиняються в реанімації, невакциновані. А щеплення дає можливість вижити. На сьогодні в області імунізувались понад 1 млн 411 тисяч осіб. Двома дозами – трохи більше 600 тисяч мешканців Дніпропетровщини.

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