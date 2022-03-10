Понад 22 тис мешканців Дніпропетровщини вже звернулися до Центрів комплектування

10.03.2022 14:50

На Дніпропетровщині до центрів комплектування та соціальної підтримки вже звернулися понад 22 тис людей. Поповнити ряди військових формувань, передусім, запрошують чоловіків, які мають бойовий досвід. Про це повідомили під час брифінгу.

«ЗСУ продовжують чинити опір ворогу. Спільними зусиллями звільнимо Батьківщину від окупантів. Віримо у наших військових, – сказав прес-офіцер Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілля Божко. – Мешканці області активно приходять до центрів комплектування, нікого не доводиться розшукувати».

Передусім долучитися до лав Збройних Сил України запрошують мешканців, які проходили військову службу та мають бойовий досвід. Серед інших вимог – вік від 20 до 60 років, придатність за станом здоров’я, відсутність судимостей за тяжкі злочини.

Бажаючим слід звернутися до районних центрів комплектування або за телефонами: 099 500 71 17, 097 500 71 17.

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