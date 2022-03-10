Товариство Червоного Хреста України допомагає біженцям, мешканцям «гарячих точок» та тим, хто розшукує рідних

На Дніпропетровщині діють пункти збору гуманітарної допомоги Товариства Червоного Хреста. Там збирають речі, ліки, продукти, які потім відправляють до «гарячих точок». Допомагають із найнеобхіднішим біженцям із інших областей. Про це повідомили під час брифінгу.

«До нас звертаються ті, хто приїхав із «гарячих точок» країни. Допомагаємо із притулком, їжею, ліками та речами. Відправляємо гуманітарні вантажі до охоплених боями територій, коли нам дають «зелений коридор», – розповіла керівниця обласної організації Товариства Червоного Хреста Людмила Лашко.

Пункти збору гуманітарної допомоги Товариства Червоного Хреста створили у Дніпрі, Кривому Розі, Кам’янському, Нікополі, Павлограді. В обласному центрі вони діють за адресами: вул. Робоча, 73, вул. Роторна, 23а.

«До наших пунктів приходить багато людей. Приносять теплі речі, продукти. Долучитися до доброї справи може будь-хто», – сказала Людмила Лашко.

Телефон Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України – 067 829 00 79.

Грошову допомогу приймають на банківську картку 5169 3305 2317 8421.

Служба розшуку Червоного Хреста України приймає звернення від тих, хто розшукує своїх близьких, за телефонами: 066 250 99 57, 096 304 43 75.

Та на електронну пошту: [email protected].