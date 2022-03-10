Ситуація у Дніпропетровській області під контролем Збройних Сил України, тероборони, Нацгвардії та Нацполіції. Ворог не потрапив на територію регіону. Про це повідомив на брифінгу голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Триває третій тиждень війни. Минула ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно. Жодної ворожої атаки не було. Уся інфраструктура в області працює. Ситуація під контролем», – підкреслив Микола Лукашук.

Нині в область приїздять біженці із сусідніх Харківської та Донецької областей. Їх приймають у громадах.

«Із настанням комендантської години жителям рекомендовано вимикати світло в оселях. Це необхідно робити, аби не дати можливість ворожим літакам орієнтуватися вночі», – сказав Микола Лукашук.

У Дніпропетровській області комендантська година – з 20:00 до 06:00. У цей час перебувати на вулиці можна тільки за спеціальними перепустками.