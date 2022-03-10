Відкрилися гуманітарні коридори для евакуації людей у Сумській, Харківській, Донецькій та Київській областях – Ірина Верещук

За її словами, в межах гуманітарних коридорів люди матимуть змогу пересуватися автобусами або власним автотранспортом.

У Сумській області відкриваються коридори за такими маршрутами:

1. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшани – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

2. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшани – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

2. Суми – Голубівка – Вільшани – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

У Донецькій області:

1. Маріуполь – Портівське – Мангуш – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

2. Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ.

У Харківській області: Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Лозова.

У Київській області: з міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка за маршрутом Стоянка – Білогородка – Київ.

Де це необхідно, відбуватиметься обов’язкове розмінування за маршрутом, зазначила Ірина Верещук.

Крім того, вона нагадала, що на захопленій збройними силами Росії ЧАЕС була пошкоджена спеціальна лінія електропередачі, унаслідок чого знеструмленими залишились енергоблоки.

«Ми вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду для ліквідації пошкоджень і просимо світову спільноту сфокусувати свою увагу саме на цій проблемі», – наголосила віце-прем’єр-міністр.

Також, як зауважила Ірина Верещук, пошкоджено газову магістраль Донецьк – Маріуполь. Через це без тепла залишилися понад мільйон людей у містах Маріуполь, Бердянськ та інших.

«Ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки та ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтувати газопровід і люди отримали тепло», – закликала вона.

Ірина Верещук додала, що інформуватиме про інші деталі маршрутів евакуації.