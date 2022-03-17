Лікарні Дніпропетровщини забезпечені препаратами для пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями

Лікарні Дніпропетровської області забезпечені препаратами для допомоги пацієнтам з важкими хронічними захворюваннями. Наступні поставки очікують за планом. Про це під час брифінгу розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я ДніпроОДА Тетяна Квітницька.

«Ми досі використовуємо запаси, які сформували в довоєнні часи. За усіма державними програмами у січні-лютому отримували препарати. Зокрема, для пацієнтів з туберкульозом, онкологією, СНІДом, орфанними захворюваннями, COVID-19, для гострого і хронічного діалізу, вакцини», – сказала Тетяна Квітницька.

Вона додала, що вже після початку війни регіон отримав розхідні матеріали для нейро та кардіооперацій, ліки для хворих на муковісцидоз.

«Область передає до МОЗ потреби лікарень для майбутніх поставок. Будемо й далі забезпечуватися за всіма державними програмами», – сказала Тетяна Квітницька.

За її словами, до Дніпропетровщини активно надходять гуманітарні вантажі. У них – розчини, антибіотики, препарати для анестезій, перев’язувальні матеріали. Те, що потрібно для операцій.

На 100% забезпечені всім необхідним для невідкладної допомоги й заклади первинної ланки.