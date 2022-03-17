Підприємці Дніпропетровщини трансформують бізнес для допомоги військовим

Замість листівок – каремати, замість сумок – бронежилети. Із початку війни деякі підприємства Дніпропетровщини перепрофілювалися. Як допомагають армії, розповіли під час брифінгу.

«За кілька років наша PR-агенція об’єднала 260 підприємств малого та середнього бізнесу. Це виробники скла, ювелірних прикрас, будматеріалів, меблів. У мирний час на онлайн-майданчику ми обмінювалися потребами та можливостями. Під час війни створили віртуальний штаб допомоги. Підприємці показали, що здатні адаптуватися до нових умов», – розповіла засновниця PR-агенції Влада Миколюк.

Підприємець Станіслав перетворив свою друкарню на цех із пошиття карематів. Їх відправляють військовим, представникам тероборони, переселенцям.

«Починали з кількох карематів на день. Аби збільшити обсяги, залучили у партнери відомого українського виробника одягу», – розповів чоловік.

До війни у Олексія була студія з пошиття брендованих сумок. Та її перетворили на виробництво бронежилетів.

«Коли почалась війна, стали думати, як можемо допомогти армії. Чим можемо бути корисними. Спочатку шили пов’язки для бійців. Потім перейшли до виробництва бронежилетів», – сказав Олексій.

Він додав – нещодавно разом з командою розробили нову модель бронежилетів. Вже запустили її у виробництво.