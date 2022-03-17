На захист країни вже призвали 24 тисяч мешканців Дніпропетровщини

18.03.2022 0:01

На захист країни вже призвали 24 тисяч мешканців Дніпропетровщини
З них 2,5 тисяч – офіцери. Про це стало відомо під час брифінгу в Дніпро ОДА.

«З 24 лютого у Дніпропетровській області проводиться загальна мобілізація. Найперше комплектуємо бойові військові частини резервістами. Це колишні учасники АТО/ООС, ті, хто вже служив», – пояснив прес-офіцер Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілля Божко.

За його словами, зухвала і безпрецедентна агресія до України як ніколи об’єднала народ до спротиву. До територіальних центрів комплектування прибуває неймовірна кількість добровольців. Мобілізованих, які не проходили військову службу, направляють на фахову підготовку.

«Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу за найбільш дефіцитними для ЗСУ спеціальностями. Це, зокрема, медики, водолази, фахівці у зв’язку, обчислювальній техніці, радіоелектроніці, картографії. Нині такої необхідності немає. Жодну жінку без згоди на військову службу не відправляли», – зазначив Ілля Божко. 

Він додав, що планування наступних етапів мобілізації напряму залежить від ситуації на лінії зіткнення.

 

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Меблярі з Дніпра допомагають меблями війським та переселенцям

18.03.2022 10:13

Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 18.03.2022

18.03.2022 9:44

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.03.2022

18.03.2022 6:46

Наша тактика – коли супротивник не знає, чого від нас чекати – звернення Президента України

18.03.2022 2:37

Волонтерська організація “Ми вдома” допомагає всім, хто потребує допомоги

18.03.2022 0:15

ППО Дніпропетровщини знищила дві ворожі ракети

17.03.2022 16:00
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com