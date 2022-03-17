На захист країни вже призвали 24 тисяч мешканців Дніпропетровщини

З них 2,5 тисяч – офіцери. Про це стало відомо під час брифінгу в Дніпро ОДА.

«З 24 лютого у Дніпропетровській області проводиться загальна мобілізація. Найперше комплектуємо бойові військові частини резервістами. Це колишні учасники АТО/ООС, ті, хто вже служив», – пояснив прес-офіцер Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілля Божко.

За його словами, зухвала і безпрецедентна агресія до України як ніколи об’єднала народ до спротиву. До територіальних центрів комплектування прибуває неймовірна кількість добровольців. Мобілізованих, які не проходили військову службу, направляють на фахову підготовку.

«Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу за найбільш дефіцитними для ЗСУ спеціальностями. Це, зокрема, медики, водолази, фахівці у зв’язку, обчислювальній техніці, радіоелектроніці, картографії. Нині такої необхідності немає. Жодну жінку без згоди на військову службу не відправляли», – зазначив Ілля Божко.

Він додав, що планування наступних етапів мобілізації напряму залежить від ситуації на лінії зіткнення.