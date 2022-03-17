ППО Дніпропетровщини знищила дві ворожі ракети

Протиповітряна оборона Дніпропетровщини збила дві ворожі крилаті ракети над західною частиною області. Попередньо постаждалих, жертв та руйнувань немає. Про це під час брифінгу повідомила представниця Повітряного командування «Схід» Ірена Баранова.

«Військові Дніпропетровщини пильнують повітряний простір області. Сьогодні вдень збили дві ракети. Їх підірвали на великій висоті», – розповіла Ірена Баранова.

Крім цього, вночі сили ППО з Дніпропетровщини прикрили небо Харківської області. Над Харковом збили два російські літаки і безпілотник.

Мешканців регіону закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Вони сигналізують про загрозу ракетного або авіаудару. Почувши сирену, слід негайно йти до найближчого укриття.