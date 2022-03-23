Підприємцям Дніпропетровщини розповіли про пільги для бізнесу на час війни

Держава підтримує бізнес у воєнний час. Знизили кредитні ставки. Спростили процедуру започаткування і ведення господарської діяльності. Підприємці Дніпропетровщини мають відновлювати роботу. Перукарні, кав’ярні, спортзали – працювати. Мешканці – користуватися їхніми послугами. На цьому наголосив на брифінгу в обласній військовій адміністрації голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«28-й день в Україні – повномасштабна війна. Поки наші військові дають гідну відсіч ворогові на передовій, маємо забезпечувати життя в тилу. Міста і села повинні повертатися до активного життя. Там, де це можливо та безпечно. Дрібний, середній та великий бізнес – працювати на економіку країни. Укріплювати її фінансову спроможність та обороноздатність», – зазначив Микола Лукашук.

Він додав: держава створила усі умови для спрощення роботи бізнесу в нинішніх умовах.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці можуть взяти кредит під 0% у період воєнного стану та ще протягом місяця. Після – кредитна ставка становитиме 5%. Збільшили і максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.

«Під час війни не проводитимуться планові та позапланові перевірки бізнесу. Це дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств», – розповів голова Дніпропетровської обласної ради.

Спростили і процедуру започаткування та ведення бізнесу. Для здійснення лише певних видів господарської діяльності залишили обов’язковими майже 50 дозволів та ліцензій. Раніше їх було понад 600.

«У переважній більшості випадків не потрібно збирати безліч документів та очікувати рішення чиновників. Аби розпочати підприємницьку діяльність, достатньо подати декларацію. У ЦНАП або онлайн – через «Дію» або Єдиний державний веб-портал електронних послуг», – додав Микола Лукашук.

Держава сприяє й працевлаштуванню людей, які вимушені були покинути власні домівки через бойові дії та переїхати у більш безпечні регіони. Протягом 2-х місяців роботодавці отримуватимуть 6,5 тис гривень за кожного прийнятого на роботу переселенця. Це компенсація на виплату заробітної платні.