Медзаклади Дніпропетровщини почали отримувати обладнання для супутникового інтернету від Starlink

Медзаклади Дніпропетровщини почали отримувати першу партію терміналів від Starlink Ілона Маска – генерального директора SpaceX. Це обладнання для підключення лікарень та служб екстреної допомоги до супутникового інтернету. Про це розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«Починаємо переводити заклади охорони здоров’я на більш стабільний та швидкісний Інтернет. Передали перші термінали до лікарень та центру екстреної медичної допомоги та медицини. Це тільки початок», – розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

Дніпропетровщина продовжує отримувати гуманітарну допомогу. Зокрема, з Німеччини та Польщі. У медичних вантажах – операційне обладнання, розчини, антибіотики, перев’язувальні матеріали, хірургічні інструменти. Засоби перерозподіляє МОЗ до лікарень регіону в залежності від потреб.

«Медична галузь потроху повертається до довоєнного режиму роботи. Мешканцям області та переселенцям в амбулаторіях надають повний обсяг допомоги – як при гострих випадках, так і при хронічних захворюваннях. Там можна зробити і необхідні щеплення», – сказала заступниця директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА.

Поліклініки закладів вторинного рівня, де приймають фахівці вузького профілю, повертаються до роботи в офлайн-режимі.

«У поліклініці можна з’ясувати, коли приймає той ти інший спеціаліст, та запланувати візит. Працюють усі центри профілактики СНІДу. Пацієнти у повному обсязі отримують антиретровірусну терапію», – додала Тетяна Квітницька.

До аптек регіону почали надходити партії «Еутироксу». Цей препарат життєво необхідні людям, які мають проблеми з щитовидною залозою.