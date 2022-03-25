Стримуючи російські дії, наші захисники підводять керівництво Росії до думки: треба говорити – звернення Президента України Володимира Зеленського

Сильний народе найкращої у світі країни!

Хочу розпочати це звернення зі слів привітання. Від себе та від вашого імені, усіх наших громадян України , працівникам Служби безпеки України. Сьогодні – їхній день.

30 років тому саме 25 березня була заснована Служба безпеки нашої держави.

Служба пройшла непростий шлях. І ми всі це знаємо. Але знаємо також, що за вісім років війни на Донбасі і вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників Служби безпеки показали себе з найкращої – героїчної – сторони.

Принциповими, мужніми й такими, що вміють завдавати ворогу втрат, яких ворог не очікує. Саме це зараз потрібно Україні.

Я вдячний усім нашим героям зі Служби безпеки України. Вдячний кожному і кожній у Службі, хто протягом 30 років нашої спільної історії ламав плани ворогів і працював в інтересах тільки українського народу.

Вітаю зі святом! Шаную всіх!

І будемо памʼятати завжди всіх працівників Служби, які загинули за Україну, виконуючи завдання з протидії російській агресії.

За цей місяць бойових дій відзначені державними нагородами 77 працівників Служби безпеки. Двом із них присвоєно звання Героя України посмертно. Обоє відзначилися в боях у районі Макарова Київської області. Завдяки їхнім мужнім діям був знищений штаб ворога і понад 20 окупантів.

Прізвищ наших героїв назвати я вам не можу. Така специфіка служби. Але можу сказати впевнено: памʼять про них справді буде вічною!

Сьогодні ж підписав указ про відзначення державними нагородами 63 працівників правоохоронних органів України. Сімох із них – посмертно.

Поліцейські, рятувальники, прикордонники, спецпризначенці Державного бюро розслідувань і працівники Служби судової охорони. Вдячний кожному і кожній!

Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат. Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії… Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?

Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним навіть тоді, коли там немає шторму. Бо там буде вогонь. Як на тих російських кораблях, які цього тижня вирішили за відомим маршрутом з порту Бердянська.

Хочу попередити всіх зрадників України, які перейшли на бік ворога в Криму ще роки назад. Ви ж переходили, бо думали, ніби будете жити краще? А не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег, які загинули на тих кораблях чи ще десь на землі чи на морі України. Ну так і живіть. А це означає – тримайтеся якомога далі від наших міст і від нашої армії.

Рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них і вищі командири. Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є.

Збройні Сили продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на Харківському напрямку, у Київській області.

Стримуючи російські дії, наші захисники й захисниці підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час.

16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це кому дає?

Розмова має бути серйозною. Український суверенітет має бути гарантований. Територіальна цілісність України має бути забезпечена. Тобто умови повинні бути справедливими. А інших український народ не прийматиме.

Впродовж тижня нам вдалося налагодити роботу 18 гуманітарних коридорів. Усього врятували із заблокованих міст 37 тисяч 606 людей.

Зокрема, гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 тисяч 477 маріупольців. Ситуація в місті залишається абсолютно трагічною. Російські військові не допускають у місто жодних гуманітарних вантажів. Хіба що використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. Зображаючи, ніби почали щось роздавати людям.

Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців нашого героїчного Маріуполя та інших міст України я буду й надалі дуже детально інформувати народи інших країн. Це дуже важливо. Хочу підкреслити: не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою.

Лише протягом тижня я виступив у парламентах Італії, Японії, Франції, Швеції. Перед учасниками самітів НАТО, «Великої сімки» та лідерів Європейського Союзу.

Кожен із цих виступів привернув максимальну увагу у відповідних країнах та у світі в цілому. Відгуки демонструють, що українська позиція була почута. І це – головна моя мета у таких виступах.

Ви прекрасно знаєте, яку потужну систему державної пропаганди побудувала Росія. Вони витратили і витрачають на це десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто у світі ще не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували єдиного. Там, де шлях брехні потрібно прокладати грошима і результат при цьому не гарантований, шлях правди – складний; шлях правди прокладає себе сам. Головне – бути щирим.

Наступного тижня продовжу цю важливу роботу заради наших із вами інтересів. Інтересів України. Інтересів свободи й незалежності.

Переговорив сьогодні з Президентом Туреччини Ердоганом. Обговорили підсумки саміту НАТО. Звісно, говорили й про те, які зусилля можуть наблизити мир для України й закінчити це безглузде вторгнення Росії на чужу землю.

Є важливі новини від наших урядовців.

Перше. Вони вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку.

Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу.

Це один з пріоритетів для нас: Українська держава виконувала й буде виконувати всі зобовʼязання перед нашими громадянами, перед нашими пенсіонерами.

Друге. За програмою «єПідтримка» людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень. Сума виплати – 6 тисяч 500 гривень.

Третє. Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій.

Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім.

І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя. Усі деталі цієї програми підтримки представить Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

І ще декілька слів про шлях правди. Про тих, хто доносить вам і нам правдиву інформацію про все, що відбувається в нашій країні.

Хочу сьогодні особливо подякувати нашим журналістам. Усім, хто забезпечує роботу національного телемарафону «Єдині новини», усім нашим медійникам. Кореспондентам, ведучим, редакторам, медіаменеджерам, операторам, режисерам, монтажерам, гримерам, продюсерам, – усім, без кого неможливо уявити телебачення. Усім, хто об’єднався і разом з іншими захисниками нашого народу в режимі 24/7 забезпечує українців правдивою інформацію і, що не менш важливо, впевненістю.

Я вдячний усім вам! І, впевнений, можу сказати це від усіх українців.

Слава всім вам!

Слава всім нашим героям!

Слава Україні!