Якби Росія знала, що її чекає в Україні, вона б точно побоялася сюди йти – звернення Президента Володимира Зеленського

Вільний народе нашої вільної країни!

Вже ніч, але ми працюємо. Країна повинна рухатися до миру, рухатися вперед.

З кожним днем нашого захисту ми наближаємо такий потрібний нам мир. Ми наближаємо перемогу. Бо в цій війні просто не можна без перемоги. Так воно й буде. І не можна зупинятися навіть на хвилину. Бо кожна хвилина – це про нашу долю, це про наше майбутнє. Про те, чи нам жити.

30-й день. Уже місяць! Якби в Росії знали, що їх чекає таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти.

За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. І ми домовляємось про нові.

Сьогодні я зробив декілька важливих звернень. До учасників саміту НАТО, саміту «Великої сімки», до саміту лідерів Європейського Союзу. До парламенту Швеції. Це все – заради підтримки для нашої держави. Вона нам потрібна для нашого захисту.

Говорив з Президентом Литви паном Наусєдою, Премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом, Премʼєр-міністром Великої Британії Джонсоном. Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне: потрібно шукати мир. Росії також потрібно шукати мир.

Поінформував Президента Єгипту про поточну ситуацію.

А ще саме сьогодні я підписав декілька дуже важливих указів.

Про присвоєння звання Героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них п’ятьом, на жаль, посмертно.

Також про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців Збройних Сил.

Про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад, місцевої влади.

Про відзначення державними нагородами 31 медичного працівника.

І про присвоєння почесної відзнаки «Місто – герой України» ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.

Ви знаєте, підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання героя мільйонам і мільйонам наших людей. Саме вам, усім українцям і українкам, які роблять усе, що можуть, для перемоги. Для миру. Там, де вони є.

І я вдячний кожному і кожній із вас. Кожному і кожній за цей місяць великої боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя. Хто береже нашу вільну Україну.

Слава всім нашим героям!

Слава всім нашим людям!

Слава нам усім!

Слава Україні!