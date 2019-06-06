У театрах вистав, написаних сучасними драматургами, – раз, два і годі

Класичні п’єси не сходять зі сцен. Тоді як побачити щось не зігране сотні разів – доволі складно. Змінити ситуацію прагнуть українські драматурги, видавці та театрали. Для цього зустрілися сьогодні за круглим столом. У Дніпрі сьогодні зустрілися драматурги та видавці з усієї України, а також театрали нашої області. Основна тема для обговорення – це популяризація сучасної української драматургії. Адже на театральних сценах побачити щось нове, написане пізніше минулого століття – велика рідкість. Однак дехто вбачає у цьому нестачу гідної альтернативи класиці. До обговорення проблеми приєднався й відомий український письменник Віталій Капранов. Однак з цього питання він має іншу думку. Мовляв, в Україні просто не вистачає різноманітних театрів, а у глядацьких залах – давно знайомі обличчя. Саме зараз у Дніпрі триває фестиваль сучасної української драматургії. Вистави дуже різних театрів зі всієї країни можливо надихнуть не лише глядачів, а й майстрів сцени.

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