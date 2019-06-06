Іноземний вклад у розбудову Катеринослава

У Дніпрі презентували путівник, присвячений архітектурному мистецтву німецьких митців. Адже вони в різні часи працювали у нашому місті й прикрашали його. Деякі будівлі існують і досі, однак їхня історія більшості містян – невідома. Путівник замовило Німецьке консульство, а створив його – дніпровський автор.

“Прогулянки по німецькому Дніпру” – це невеличкий путівник, виданий накладом у тисячу екземплярів. Йому передував інтернет-портал про будинки міста, які ще до революції створили німецькі архітектори. З часом інформації знайшли достатньо, щоб зібрати її у самостійне друковане видання. До нього увійшли історії понад двадцяти будівель. Путівник замовили у місцевому Німецькому консульстві. Тут кажуть: нагадування про вклад іноземних митців у розвиток міста – необхідне обом країнам. Для публікації путівника й видавництво обрали відповідне – яке спеціалізується на історії міста та усього регіону. Саме видавці укладали карти та маршрути, якими доповнене видання. Опублікований путівник поки що не доступний широкому загалу. Однак у майбутньому автор не виключає можливості створення повноцінної книги.