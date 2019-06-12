19 випадків на кліщовий бореліоз або хворобу Лайма

12.06.2019 18:19

акі дані по області  за п’ять місяців поточного року. Медики нагадують: небезпечну для людини хворобу переносять кліщі. І зараз вони в активній фазі. Хвороба Лайма протікає доволі складно. Вражає серцево-судинну та нервову системи, а також опорно-руховий апарат. Фахівці кажуть, що кожен третій кліщ інфікований. Тому радять дотримуватись простих правил: одягати закрите взуття, одяг та головний убір. А в разі, якщо після відпочинку на природі виявили на тілі кліща, негайно звернутися до медустанови.

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