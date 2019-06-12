Запобігання порушення прав затриманих осіб

Перший в Україні тренінговий центр з дотримання прав людей відкрили сьогодні в тимчасовому ізоляторі Дніпра. Два роки тому там в пілотному режимі почали працювати експерти з захисту прав затриманих. А вже зараз правоохоронці готові ділитися досвідом з усією країною. Експерти з захисту прав людей – нова посада в тимчасовому ізоляторі Дніпра. Їхня поява – важливий крок в запровадженні проекту Custody Records – системи, що передбачає електронну фіксацію всіх дій, які відбуваються із затриманими особами. Відтак, запобігає порушенню їхніх прав. Відтепер після потрапляння в ізолятор, людина може поскаржитися на протиправні дії поліції. Під час розмови з експертами ведеться аудіо- та відеофіксація. Спеціаліст проводить своєрідне інтерв’ю кожного затриманого. Також їх оглядають і перевіряють на наявність тілесних ушкоджень. Пілотний проект Нацполіція запровадила в тимчасовому ізоляторі Дніпра два роки тому. За цей час тут встигли відпрацювати механізм роботи й усунути всі недоліки. Тож тепер готові ділитися досвідом. Тому й створили тренінговий центр. До Дніпра з’їжджатимуться на навчання майбутні експерти-захисники зі всієї країни. На найближчі роки Нацполіція України має великі плани: осучаснити всі ізолятори в країні та запровадити в кожному систему захисту прав людей. Вже цього року у пілотному режимі експерти-захисники почнуть працювати й у райвідділках поліції.

Продовжити читання