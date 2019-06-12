Вперше надягли бойовий одяг та загасили полум’я

На Дніпропетровщині стартували навчання волонтерів пожежної охорони. Вже цього року вони мають на рівні з рятувальниками стати до роботи в об’єднаних територіальних громадах. Сьогодні вони вперше одягають бойовий одяг. Для рятувальників норматив – хвилина, проте новачкам рамок не ставлять.

Представників територіальних громад навчають, як правильно надягати протигаз. З чого почати та як правильно гасити пожежу. Після того як умовну пожежу подолано, хлопці діляться враженнями. Рятувальники пояснюють: через великі відстані та погані дороги не завжди можуть вчасно дістатися місця пожежі у селах. Тож вже третій день навчають волонтерів пожежної охорони. Загалом шістдесят представників територіальних громад області, що забажали бути корисними своїм мешканцям. У рамках європейської програми 5 тергромад Дніпропетровщини виграли Грант на придбання спецодягу, пожежних авто та спорядження. За свої ж кошти мають збудувати пожежне депо. Досвідом з добровольцями діляться польські колеги, там так само вже працюють близько семисот тисяч пожежних волонтерів. Новачків навчатимуть упродовж трьох тижнів. Успіхами сьогоднішнього заняття інструктори задоволені. Після закінчення курсу всім видадуть сертифікат “пожежного добровольця”. А от спорядження та пожежні авто територіальні громади отримають до кінця року.