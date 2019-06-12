Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 добігає свого кінця

12.06.2019 18:10

Вже завтра понад тридцять тисяч абітурієнтів дізнаються результати тестів з української мови та літератури, а також  з фізики. Бали з інших предметів оголосять упродовж місяця.
Також завтра стане відомий пороговий бал  необхідний мінімум для вступу до вишів. Під час проведення основного етапу ЗНО зареєстрували понад півтори сотні порушень. Якщо після оголошення балів абітурієнт з ними не погодиться, впродовж п’яти днів можна подати апеляцію.

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