Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 добігає свого кінця

Вже завтра понад тридцять тисяч абітурієнтів дізнаються результати тестів з української мови та літератури, а також – з фізики. Бали з інших предметів оголосять упродовж місяця.

Також завтра стане відомий пороговий бал – необхідний мінімум для вступу до вишів. Під час проведення основного етапу ЗНО зареєстрували понад півтори сотні порушень. Якщо після оголошення балів абітурієнт з ними не погодиться, впродовж п’яти днів можна подати апеляцію.

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