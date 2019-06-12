Вони рятують людські життя, лікують від недуг душу й тіло. Адже обрали найгуманнішу професію. Напередодні дня медика вітання приймали в обласній лікарні імені Мечникова. Тамтешні лікарі у буремному 14-му прийняли перші борти з пораненими, та й досі продовжують щодня рятувати життя бійців.

Вони знайшли вікно у своєму щільному графіку та на годину забули про усі проблеми. Лікарі-мечниківці приймають вітання з професійним святом. На їхньому рахунку тисячі врятованих життів. Адже з початком бойових дій на Сході саме лікарня Мечникова приймала перші борти з пораненими. У далекому 14-му медсестра Тетяна Музика місяцями жила у відділенні політравми, допомагала рятувати людські життя. Родина все розуміла і підтримувала. Медик згадує, втоми тоді не відчували. Головне було врятувати життя. Попри насичений графік роботи мечниківці знайшли час і для спорту. З нагоди дня медика влаштували велопробіг. Хірурги, травматологи, лор-лікарі, окулісти – власним прикладом доводять, що спорт – це здоров’я. Закінчився велопробіг товариським футбольним матчем. Тут перемогла – дружба.