Рекордна хвиля псевдомінувань

Правоохоронцям повідомили про вибухівку у ста двадцяти восьми місцях в обласному центрі та про три десятки мінувань у Кривому Розі. Зокрема, у лікарнях, житлових будинках, парках і – найбільше – у супермаркетах. З ранку до вечора групи вибухотехніків у супроводі рятувальників та карет швидкої допомоги перевіряли повідомлення. На щастя, усі вони виявилися хибними. Як і ті, що надходили ледь не щодня впродовж двох останніх місяців. Пошуком псевдомінерів займається кіберполіція, адже зловмисники завжди відправляють інформацію електронною поштою. Подробиці розслідування не розголошують, це таємниця слідства. Відомо лише, що псевдомінери мають певні вимоги.

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