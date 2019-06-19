Підготовка до другого міжнародного фестивалю “Book Space” виходить на фінішну пряму

Залишилося дві доби до його відкриття. Книжкове містечко розгорнуть на Фестивальному причалі. Цьогоріч у фестивалю цікавий підзаголовок – “Нові форми життя”. Тому й місце для розташування “Book Space” обрали дещо незвичне – так кажуть у оргкомітеті космічно-книжкового заходу.

Вже можна побачити обриси галерей і павільйонів. Легкі конструкції незабаром накриють великими тентами, і на Фестивальному причалі з’явиться незвичайне книжкове містечко. Під легкими дахами розташують стенди близько ста книжкових видавництв, сцени й майданчики для виступів авторів й артистів. Кажуть що письменник Сергій Жадан вийде до глядачів з музичним гуртом “Собаки в космосі”. Також чекають на виступ класичної опери. За три дні фестивалю знайдеться місце й час для всіх. Організатори сподіваються, що галереї та павільйони відвідають дуже багато людей. Тому окремо опікуються питанням безпеки дорослих та маленьких відвідувачів. Для дітей, до речі, передбачений окремий павільйон із книжковими розвагами. Розібратися “де і що” буде просто, запевняють автори заходів. Анонси дуже інтригують. Розпочнеться книжковий нон-стоп на Фестивальному причалі у п’ятницю 21 червня о 14-й годині.