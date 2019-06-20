Буккросинг прямісінько в електротранспорті

У Дніпрі стартувала акція “Бери книжку – принось свою”. У одному з перших трамваїв встановили спеціальний стенд з книжками. Тут кожен охочий може обрати собі літературу до смаку. Але навзаєм – лишити свою. Це ноу-хау від організаторів книжного фестивалю BOOK SPACE. Так вони й до книг дніпрян привчають, і на свій захід запрошують. Останні приготування – і трамвай-читальня вирушає за звичним першим маршрутом. Організаторки сподіваються, що таке ноу-хау припаде до душі дніпрянам. Вони покинуть свої гаджети та візьмуть до рук паперову книгу. Тим більше, вибрати є з чого. Від детективів і до збірок поезій українських письменників. Єдина умова: взяв книжку на обмін – поклади свою. Пасажири трамваю уважного придивляються до незвичайно стенду з книжками. Коли дізнаються про ідею буккросингу, повністю його підтримують. Запаси за потреби поповнюватимуть дівчата-волонтери. Організатори ж сподіваються: люди зрозуміють ідею буккросингу та все ж таки приноситимуть книги на обмін. Акцію обіцяють продовжувати, допоки вистачить літератури. Така акція ще й своєрідне запрошення від організаторів на масштабний міжнародний книжковий фестиваль BOOK SPACE-2019. Він пройде з 21 по 23 червня на Фестивальному причалі.

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