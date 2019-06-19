Ліквідували Будинок вчителя

Анонсували масштабні рейди в гучні кафе та розширили список комунального майна для приватизації. Досить бурхливо пройшла чергова сесія міської ради. Депутати також відправили президенту прохання профінансувати реконструкцію аеропорту та прийняли меморандум про співпрацю шкіл та батьків.

Ліквідація будинку вчителя. Найбільш резонансний проєкт 46-тої сесії міськради. Депутати однієї з фракцій просять виключити його з порядку денного. Заступник міського голови ж твердить – утримувати заклад надто дорого. Щороку на нього витрачають півтора мільйона гривень. Зрештою, після бурхливих дискусій, ліквідацію погоджують. Усі 6 гуртків обіцяють перенести до найближчих закладів позашкільної освіти, вчителів – працевлаштувати. Також на сесії розширили список комунального майна для приватизації. Від його продажу до бюджету планують отримати близько 25 мільйонів гривень. Сьогодні – 9 нежитлових об’єктів нерухомості передали з комунальної у приватну власність. Інспекція з благоустрою анонсувала масштабні рейди з дотримання шумового режиму. Перевірять особливо гамірні заклади, рівень музики в парках, скверах, на Набережній Дніпра. Для цього в інспекторів будуть спеціальні прилади вимірювання шуму. Депутати знову звернулися до президента із проханням виділити гроші на модернізацію аеропорту у Дніпрі. Йдеться про 2,7 мільярда грн. Також мерія ратифікувала угоду з Європейським банком реконструкції про лізинг 44-х нових тролейбусів. Це означає оновлення половини рухомого складу міста. 12 тролейбусів – з автономним ходом курсуватимуть до житломасиву Придніпровськ. Також на сесії надали департаменту парків можливість розпоряджатися всіма профільними комунальними підприємствами та бюджетними коштами. І наостанок депутати прийняли Меморандум про партнерство та співпрацю між учасниками освітнього процесу. У його рамках батьківські ради зможуть контролювати якість освіти та створювати благодійні фонди.