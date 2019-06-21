100 видавництв та 150 письменників зібрав у Дніпрі міжнародний книжковий фестиваль Book Space

На Фестивальному причалі облаштували кілька локацій для поціновувачів друкованої літератури будь-якого віку. Авторські читання, презентації, лекції, дискусії та ярмарок – ось що цього року чекає на відвідувачів дніпровського книжкового фестивалю Book Space. Для гостей облаштували з десяток локацій – дорослі, дитячі та мультимедійні. Символічно, що одним з перших заходів фестивалю стала презентація книг письменника з Дніпра. Документаліст Ігор Родіонов розповів відвідувачам про 5 власних видань. Серед учасників фестивалю й автори, відомі на всю країну. Антон Мухарський приїхав на Book Space з новою книгою “I AM NOT RUSSIA” – над якою працював 20 років. Не приховує, що це специфічний чоловічий роман. А ось велике й розкішно оформлене виданнЯ “Національна ідея модерної України” рекомендує прочитати усім без винятків. Привертав увагу й ветеранський намет, що розкинувся на території фестивалю. Тут книги про військовий конфлікт на сході нашої країни для читачів будь-якого віку та жанрових вподобань. Одним з перших гостей Book Space став мер Дніпра. Борис Філатов одразу ж сказав, що на фестивалі він як мешканець міста, а не посадовець. Бо книги – то його велике захоплення. Відкриття фестивалю зібрало чимало книгоманів у перші ж хвилини. За прогнозами, Book Space відвідають десятки тисяч людей. Мешканці Дніпра кажуть: це велике щастя і, нажаль, рідкість, бачити стільки друкованих видань в одному місці. Ба більше: мати нагоду поспілкуватися з авторами книг! Book Space спільними зусиллями організувала міська та обласна влада. Book Space тільки розпочався і триватиме всі вихідні. Тож долучитися до грандіозного книжкового фестивалю ще є нагода! Попереду багато цікавого.

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