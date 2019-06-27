Перший сучасний цифровий мамограф з’явився у Дніпрі

Який до речі ще й пересувний. Закупили обладнання за гроші обласного бюджету. Віддали на баланс міській лікарні номер чотири. Зараз визначаються з графіком його роботи по області. І вже незабаром мамограф на колесах дістанеться до пацієнток навіть у віддалених куточках Дніпропетровщини.

Новий мамограф допоможе діагностувати рак молочної залози на ранній – доклінічній стадії. Це вкрай важливо, запевняють фахівці. Адже в таких випадках можна отримати хороші результати лікування. Нове обладнання дозволяє робити діагностування в цифровому форматі. Тобто тепер ніяких знімків, які з часом псувалися. Цей пересувний мамограф є сумісною розробкою двох країн – України та Японії. З обласного бюджету на нього витратили близько семи мільйонів гривень. І це черговий внесок в осучаснення медицини на Дніпропетровщині. Графік пересування мобільного цифрового мамографа по місту та області буде узгоджено з керівниками первинних медичних центрів. Й обіцяють – він доїде до найвіддаленіших районів. Головна мета – знизити кількість хворих на рак молочної залози. Минулого року від цієї хвороби в нашій області померло більше п’ятисот жінок. І це десята частина від загальної кількості смертей по Україні.