Обіцяють компенсувати витрати на лікування

02.07.2019 18:09

В мерії обіцяють компенсувати витрати на лікування перехожій, яка ледь не загинула через обвал фасаду. А ще анонсували черговий етап боротьби з аварійним житловим фондом. Нагадаємо, вчора в центрі міста ліпнина із будинку впала просто на 35-річну жінку, її шпиталізували. У міськраді визнають: таких проблемних споруд у місті близько сотні. Відремонтувати одразу всі грошей не вистачить. Проте обіцяють зробити все можливе, аби інцидент не повторився. Містянам, що побачили руйнування свого будинку, радять звертатися до балансоутримувача – КП “Жилсервіс” чи власного ОСББ.

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