Місто без наркотиків

01.08.2019 18:38

У Дніпрі провели акцію із зафарбовування реклами наркотичних речовин. Їхня зброя – балончики з фарбою. Їхня мета – місто без наркотиків. Вже вкотре у Дніпрі проходить акція із зафарбовування численних написів про продаж наркотичних речовин. Подібні заходи відбуваються по всьому місту, сьогодні ж під “зачистку” потрапив район вулиці Калинова.

Вулиця Калинова. Тут написи про продаж наркотичних сумішей на кожному кроці – на стінах будівель, на гаражах і навіть – на хлібних кіосках. На боротьбу з цією рекламою, озброївшись балончиками, вийшли десятки активістів. До акції долучились і колишні наркозалежні. Наркотики в них забрали декілька років життя. Тож найголовніше, кажуть, обмежити доступ до постачальників цих речовин. Активісти закуповують балончики за власні кошти, але кажуть – заради доброї справи нічого не шкода. Місцеві кажуть – в цьому районі міста безліч наркозалежних. Тому такі акції конче потрібні.

Рекламують здебільшого так звані “легкі наркотики” – це те, що так популярно у сучасних нічних клубах. Але лікарі попереджають: вживання навіть таких речовин – викликає стійку залежність. І безліч проблем зі здоров”ям. Найбільше піддаються впливу підлітки. Вперше вони пробують їх у віці 13-ти – 14-ти років, швидко стають асоціальними й відвертаються від рідних.

Наносить рекламу наркотиків здебільшого молодь, яка бажає швидких грошей, кажуть правоохоронці. За минулий рік вони ліквідували шість магазинів продажу заборонених сумішей. Проводити такі акції активісти планують по всьому місту і просять громадян повідомляти про написи з рекламою небезпечних речовин.

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