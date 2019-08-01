Мистецтво емальєрів – у музеї українського живопису готують великий виставковий проект

Мистецтво експозиції має свої секрети. 150 творів художників-емальєрів – стільки ще не було представлено за весь час існування в музеї унікальної майстерні. Паралельно працює міжнародний симпозіум самих митців. Це художники з України, Білорусі й навіть Португалії. Сьогодні наші кореспонденти могли бачити, як музейники готують виставку й зазирнути у майстерню емалей. Дивіться про це у наступному сюжеті.

У створенні композиції виставки беруть участь провідні наукові співробітники й сам директор музею. Зараз вони виконують нібито просте завдання. Втім, розміщення творів у залах – дуже відповідальна справа. Мистецтвознавець Людмила Тверська знається на ній ідеально. Треба, щоб людина побачила деталі у контексті єдиного цілого. Центром композиції тут стане найбільший твір – це “Козак Мамай”. Його створили Аліна Набока та Сергій Алієв-Ковика в майстерні музею. Такий собі пазл зібраний з числених деталей.

Всього у двох залах розвішують сто п’ятдесят творів художників емальєрів з Ужгорода, Луцька, Одеси, Києва, а також Білорусі та навіть Португалії. Кожна картина, скульптура отримує найвигідніше місце, щоб можна було її роздивитися. Художник Василь Тимко з Ужгорода задоволений, як “заграли” його твори у контексті виставки й тому що є можливість зробити щось нове.

У черзі – ще більш половини творів, але ще до відкриття виставки все буде у повній гармонії. Подивитися загальний вигляд виставки різноманітних емалей й кожен твір окремо можна буде вже завтра з 17-тої години у музеї українського живопису.