У Дніпрі завершився резонансний процес по десятій школі – батьки перемогли

Батьки та адміністрація школи №10 вибороли в забудовника право на територію закладу в суді. Прецедент в судовій практиці. Чи не вперше батьки стали повноцінними учасниками процесу та відстояли права на шкільну землю.

Про те, що частина шкільного подвір’я – у приватній власності батьки дізналися в травні 2018-го – коли побачили спиляні дерева. А новина, що там планують звести багатоповерхівку й зовсім – людей шокувала. Обурені, просто під час чергової сесії, батьки пішли штурмувати міську раду.

Справою зацікавилася прокуратура, почалися суди. Батьки об’єднали зусилля із керівництвом школи та надали купи документів. 7 довгих місяців тяганини й ось рішення: скасувати та визнати незаконними рішення міськради про відведення шкільної землі. Наразі ж міськрада повинна остаточно затвердити межі шкільної землі. В забудовника залишається право на апеляцію судового рішення. Батьки ж обіцяють йти до кінця, а після – облаштувати на відвойованій території місця для занять для дітей.