Розбита спортивна зала, запліснявілі роздягальні та ОДИН туалет на більш ніж сто учнів

І це не фільм жахів – а одна зі шкіл у Криничанському районі. Директорка на посаді ще з початку 90-х, однак батьки геть не бачать результатів її роботи і вимагають негайної зміни керівництва. Жінка ж виправдовується – мовляв, фінансування закладу мізерне, тож вдіяти нічого не може. Наш Єгор Ромахло розбирався у конфлікті .

Семенівська загальноосвітня школа що у Криничанському районі. Батьки більш ніж сотні дітей, які тут навчаються, конфліктують з директоркою.Жінка на посаді вже 25 років і начебто взагалі не займається станом навчального закладу.

Тріщини, товщиною у палець, пліснява, та одинокий футбольний м’яч, який застряг під стелею невідомо коли. Це – стислий опис шкільної спортивної зали.

Та от директорка не бачить у цьому нічого страшного. І щохвилини скаржиться на недостатнє фінансування.

А поки чекають на гроші – дітям доводиться грати у футбол та баскетбол звичайною гумовою камерою.

Поруч – спортивна роздягальня, яка більше нагадує камеру суворого режиму.

Директорка знову відхрещуються – мовляв у дітей є вибір де переодягатись.

І найшокуюче – лише ОДИН справний туалет на усю школу! Але він – лише для вчителів!

А ось так виглядає клозет на другому поверсі. Там навчаються найменші дітки. Він – не працює!

Батьки розповідають шокуючі подробиці: інколи діти вимушені терпіти до закінчення уроків або взагалі – ходити в туалет на вулицю!

“Учителя казали, щоб ми не ходили на низу в туалет бо то для дівчат та вчителів. Ми терпіли все одно, був туалет на вулиці – туди ходили”

Обурення селян вилилося у справжній бунт. Адже батьки щомісяця здають кругленьку суму у фонд школи.

“Скільки ми можемо міняти труби, давати гроші на унітази? Кожна дитина попереджена дати по 50 гривень на бачки труби та унітази. Скільки ще з нас будуть пити кров?”

“Ми думаємо, що треба змінити керівництво школи, тому що час вимагає змін. А в нашого керівництва – ще “Ленін такий молодий”.

Директорку ж відзняті кадри не лякають – педагог вважає, що і так все гаразд. І радить батькам звертатися до районної та обласної влади.

Батьки впевнені: чималу частину грошей, які виділяють на школу – керівниця привласнює. У сільраді розповіли – минулого року закладу вже виділили матеріальну допомогу:

“У18 році було виділено з місцевого бюджету на школу 56 тис. гривень. І громада територіальна ще виділила близько 20 тисяч гривень.”

У райраді ж стверджують – до державних органів керівництво закладу майже не зверталось. Припускають – на рішення проблем знаходили спонсорів.

Батьки ж зупинятися не збираються. Наразі пишуть листа до обласної влади та готують петицію на підтримку зміни керівництва Семенівської школи.