Розбита спортивна зала, запліснявілі роздягальні та ОДИН туалет на більш ніж сто учнів
І це не фільм жахів – а одна зі шкіл у Криничанському районі. Директорка на посаді ще з початку 90-х, однак батьки геть не бачать результатів її роботи і вимагають негайної зміни керівництва. Жінка ж виправдовується – мовляв, фінансування закладу мізерне, тож вдіяти нічого не може. Наш Єгор Ромахло розбирався у конфлікті .
Семенівська загальноосвітня школа що у Криничанському районі. Батьки більш ніж сотні дітей, які тут навчаються, конфліктують з директоркою.Жінка на посаді вже 25 років і начебто взагалі не займається станом навчального закладу.
Тріщини, товщиною у палець, пліснява, та одинокий футбольний м’яч, який застряг під стелею невідомо коли. Це – стислий опис шкільної спортивної зали.
Та от директорка не бачить у цьому нічого страшного. І щохвилини скаржиться на недостатнє фінансування.
А поки чекають на гроші – дітям доводиться грати у футбол та баскетбол звичайною гумовою камерою.
Поруч – спортивна роздягальня, яка більше нагадує камеру суворого режиму.
Директорка знову відхрещуються – мовляв у дітей є вибір де переодягатись.
І найшокуюче – лише ОДИН справний туалет на усю школу! Але він – лише для вчителів!
А ось так виглядає клозет на другому поверсі. Там навчаються найменші дітки. Він – не працює!
Батьки розповідають шокуючі подробиці: інколи діти вимушені терпіти до закінчення уроків або взагалі – ходити в туалет на вулицю!
“Учителя казали, щоб ми не ходили на низу в туалет бо то для дівчат та вчителів. Ми терпіли все одно, був туалет на вулиці – туди ходили”
Обурення селян вилилося у справжній бунт. Адже батьки щомісяця здають кругленьку суму у фонд школи.
“Скільки ми можемо міняти труби, давати гроші на унітази? Кожна дитина попереджена дати по 50 гривень на бачки труби та унітази. Скільки ще з нас будуть пити кров?”
“Ми думаємо, що треба змінити керівництво школи, тому що час вимагає змін. А в нашого керівництва – ще “Ленін такий молодий”.
Директорку ж відзняті кадри не лякають – педагог вважає, що і так все гаразд. І радить батькам звертатися до районної та обласної влади.
Батьки впевнені: чималу частину грошей, які виділяють на школу – керівниця привласнює. У сільраді розповіли – минулого року закладу вже виділили матеріальну допомогу:
“У18 році було виділено з місцевого бюджету на школу 56 тис. гривень. І громада територіальна ще виділила близько 20 тисяч гривень.”
У райраді ж стверджують – до державних органів керівництво закладу майже не зверталось. Припускають – на рішення проблем знаходили спонсорів.
Батьки ж зупинятися не збираються. Наразі пишуть листа до обласної влади та готують петицію на підтримку зміни керівництва Семенівської школи.