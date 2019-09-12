Розбита спортивна зала, запліснявілі роздягальні та ОДИН туалет на більш ніж сто учнів

12.09.2019 19:14

І це не фільм жахів – а одна зі шкіл у Криничанському районі. Директорка на посаді ще з початку 90-х, однак батьки геть не бачать результатів її роботи і вимагають негайної зміни керівництва. Жінка ж виправдовується – мовляв, фінансування закладу мізерне, тож вдіяти нічого не може. Наш Єгор Ромахло розбирався у конфлікті .

Семенівська загальноосвітня школа що у Криничанському районі. Батьки більш ніж сотні дітей, які тут навчаються, конфліктують з директоркою.Жінка на посаді вже 25 років і начебто взагалі не займається станом навчального закладу.

Тріщини, товщиною у палець, пліснява, та одинокий футбольний м’яч, який застряг під стелею невідомо коли. Це  стислий опис шкільної спортивної зали.

Та от директорка не бачить у цьому нічого страшного. І щохвилини скаржиться на недостатнє фінансування.

А поки чекають на гроші  дітям доводиться грати у футбол та баскетбол звичайною гумовою камерою.

Поруч  спортивна роздягальня, яка більше нагадує камеру суворого режиму.

Директорка знову відхрещуються  мовляв у дітей є вибір де переодягатись.

І найшокуюче  лише ОДИН справний туалет на усю школу! Але він  лише для вчителів!

А ось так виглядає клозет на другому поверсі. Там навчаються найменші дітки. Він  не працює!

Батьки розповідають шокуючі подробиці: інколи діти вимушені терпіти до закінчення уроків або взагалі  ходити в туалет на вулицю!

“Учителя казали, щоб ми не ходили на низу в туалет бо то для дівчат та вчителів. Ми терпіли все одно, був туалет на вулиці  туди ходили”

Обурення селян вилилося у справжній бунт. Адже батьки щомісяця здають кругленьку суму у фонд школи.

“Скільки ми можемо міняти труби, давати гроші на унітази? Кожна дитина попереджена дати по 50 гривень на бачки труби та унітази. Скільки ще з нас будуть пити кров?”

“Ми думаємо, що треба змінити керівництво школи, тому що час вимагає змін. А в нашого керівництва  ще “Ленін такий молодий”.

Директорку ж відзняті кадри не лякають  педагог вважає, що і так все гаразд. І радить батькам звертатися до районної та обласної влади.

Батьки впевнені: чималу частину грошей, які виділяють на школу  керівниця привласнює. У сільраді розповіли  минулого року закладу вже виділили матеріальну допомогу:

“У18 році було виділено з місцевого бюджету на школу 56 тис. гривень. І громада територіальна ще виділила близько 20 тисяч гривень.”

У райраді ж стверджують  до державних органів керівництво закладу майже не зверталось. Припускають  на рішення проблем знаходили спонсорів.

Батьки ж зупинятися не збираються. Наразі пишуть листа до обласної влади та готують петицію на підтримку зміни керівництва Семенівської школи.

Tags: , , , ,

Інші новини

Залізні капкани посеред міста

12.09.2019 19:02

У Дніпрі активно впроваджують нові форми отримання знань з ефективного розвитку бізнесу

12.09.2019 19:00

Оновлений парк Гагаріна сьогодні відкрився на території Дніпровського національного університету

12.09.2019 18:56

Новий міст зі старими прикрасами

12.09.2019 18:52

Мальовничий мегаполіс

12.09.2019 18:48

Майже тиждень без питної води провели мешканці Вільногірська

11.09.2019 18:56
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com