399 гривень на місяць

У Дніпрі презентували паркувальний абонемент. Це не тільки можливість зекономити, твердять його розробники, а й – уникнути штрафу, бо багато водіїв – просто забувають оплатити паркування. Кажуть вигідніше брати – саме зараз, бо далі ціна абонементу лише зростатиме.

Від семи до 15 гривень за годину. Стільки зараз коштує припаркувати машину в Дніпрі. З шести з половиною тисяч парковок міста половина – платні. Автовласникам пропонують зекономити, придбавши абонемент на місяць усього за чотири сотні гривень. Замовити його можна в одному з додатків для вашого смартфону: це або Приват24, або спеціально розроблений для Дніпра – Unip.

Щоб придбати абонемент обов’язково треба зареєструватися. Далі потрапляємо на головний екран ось подивіться так він виглядає на ньому тиснемо ці три смужки, далі перейти у розділ “Абонементи”/додати новий/обираємо усі паркувальні зони, період дії на місяць і тиснемо пошук. Ось він – триста дев’яносто дев’ять гривень”.

Водії таким нововведенням радіють, проте користь називають сумнівною – через катастрофічний брак паркомісць та їхній незадовільний стан.

Продаж абонементів стартував тиждень тому. Без жодної реклами їх вже встигли придбати понад сотня дніпрян. Розробники додатків радять купувати просто зараз, бо діє акція.

А в інспекції з паркування нагадують: безкоштовно можна займати місце лише на 10 хвилин. Потім – штраф. Цього року на порушників вже склали більше тридцяти тисяч постанов, загалом дніпрян оштрафували аж на 5 мільйонів гривень.