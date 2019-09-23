Мітинг біля “Приватбанку”

Зо півтисячі робітників Нікопольського феросплаву пікетують біля будівлі “Приватбанку”.

Почалося все ще в п’ятницю, сьогодні ж мітингувальники повернулися знову. Робітники із діжками, касками та палицями голосно вимагають повернути їхньому підприємству гроші – двадцять два мільйони гривень. Однак у банку акцію розцінюють як спробу тиску з боку колишніх власників. Деталі дивіться далі.

Із касками та барабанами – декілька сотень працівників нікопольського феросплаву знову пікетують під стінами “Приватбанку”.

Вимоги пікетувальники написали на плакатах: повернути двадцять два мільйони гривень.

Особисто людям фінустанова, яку вони пікетують, нічого не винна. Це їхньому заводу довелося сплатити старий борг за Приватбанк. Тепер вимагають компенсації.

У “ПриватБанку” пояснюють: понад десять років тому завод і банк належали одному власнику. Й тоді Приватбанк взяв у НБУ кредит. А завод постав як гарант повернення коштів. Коли прийшов час сплачувати борги – Нацбанк конфіскував закладене майно.

У Приватбанку вважають мітинг провокацією. У свою чергу пікетувальники збираються сидіти під центральним офісом фінустанови принаймні до кінця тижня.

Попри галас, який зчиняють мітингувальники, акція мирна. На її проведення є спеціальні дозвільні документи.

Однак, про всяк випадок, під офісом фінустанови на час проведення акції чергуватимуть зо пів сотні поліцейських.