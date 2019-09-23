Закриття сезону річкових прогулянок

Більш як сорок учасників АТО та члени їхніх сімей взяли участь у закритті сезону річкових прогулянок пароплавом. Для полегшення соціальної адаптації центр допомоги воїнам АТО облдержадміністрації організовував прогулянки на каяках та на теплоходах. Влітку щотижня військові мали можливість активно відпочити разом із своїми родинами.

П’ятирічний Костя був впевнений, що під час прогулянки на кораблі їхня сім’я знайде довгоочікуваний острів скарбів. Хлопчик дуже задоволений, що родина зібралася разом.

Учасники АТО/ООС в більшості не хизуються своїми подвигами та замовчують проблеми. Тільки близькі знають, що війна про себе постійно нагадує.

Аби поступово адаптувати до мирного життя, зменшити ризик нервових зривів, – центр допомоги учасникам АТО облдержадміністрації постійно залучає військових до різноманітних заходів.

Практика доводить: постійне піклування про учасників Ато\ООС, запрошення до участі у різних заходах, – зменшує кількість проявів агресії та покращує психологічний клімат у сім’ях атовців.

В холоди заходи для атовців не припиняються, 11 жовтня на алеї пам`яті – екскурсія до Дня захисника України, а далі – планують проведення спортивних змагань у закритих залах.