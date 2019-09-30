Каменепад у Дніпрі

Масштабний обвал бетонної конструкції з новобудови на Мандриківській. Величезні будівельні брили зненацька почали падати просто на дорогу і лише дивом нікого не вбили. Але без постраждалих – не обійшлося. До небезпечного будмайданчика навідався наш Єгор Ромахло і вже знає всі подробиці.

Величезні шматки бетону немов град посипалися з висоти шістнадцятого поверху. Єдина постраждала – ось ця іномарка. Страшно навіть уявити які б наслідки були – якби внизу йшли люди.

Обвал стався близько четвертої години дня. І лише дивом нікого не вбив. Від страшенного гуркоту жителі сусідніх будинків повибігали на вулицю.

Припаркований легковик буквально розчавило брилами. На щастя в салоні нікого не було. Власник автівки мешкає у сусідньому будинку. Однак вдома застаємо лише “охоронця”.

Які саме бетонні конструкції й головне – чому впали на дорогу – будівельники не кажуть. На сам небезпечний будмайданчик потрапити майже нереально, територія огороджена парканом. У офісі ж компанії коментувати будь-що відмовляються.

За фактом обвалу правоохоронці лише виїхали на місце. Утім, жодного провадження ще не відкрили. Адже власник постраждалого автомобіля із заявою до копів так і не звернувся.

“За попередньою інформацією представник підрядної організації вийшов на контакт до потерпілого і є певна домовленість, щодо покриття збитків та відновлення автомобіля.”

Утім, від ревізії будівельників це не врятує. Правоохоронці вже запланували перевірку якості робіт та техніки безпеки на будмайданчику. За результатами й кваліфікують обвал. Не виключають навіть кримінальне провадження.