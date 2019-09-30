Дніпровський Планетарій готується вразити дніпрян та гостей міста. З унікальним обладнанням та найсучаснішим ремонтом він стане найкращим в країні – обіцяють автори проєкту. Нагадаємо, Планетарій зачинили торік у грудні. Будівля була в аварійному стані та потребувала негайного ремонту. За реконструкцію взялися приватні інвестори. Обіцяють, що Планетарій стане візитівкою Дніпра. Наша Юлія Кочет побувала на об’єкті та на власні очі бачила, як будинок зірок повертають до життя.

Ось так дніпровський Планетарій виглядав ще недавно. А це – яким він має стати після масштабної реконструкції. Ремонті роботи йдуть на повну. Будівельникам усе доводиться робити вручну. Адже важка техніка під’їхати впритул до Планетарію не може. Складностей з реконструкцією “будинку зірок” – чимало. Та над проєктом працювали досвідчені фахівці. Тож усе – від полу до даху, роблять за найновітнішими технологіями.

Багато клопоту завдала й реконструкція опалення. Але його вже встановлюють, тож взимку у Планетарії буде тепло. Одночасно працюють над системами кондиціювання та безпеки.

Малеча від такої космічної подорожі – у захваті.

Розповідають про Всесвіт науковці й по школах. Запрошень було так багато, що лекторам довелося обирати. З жовтня стартує новий сезон таких зустрічей. Тож співробітники чекають на заявки від закладів освіти. А подумки вже уявляють, яким буде оновлений Планетарій.

Космічна школа, зала віртуальної реальності, інтерактивні екрани та експозиції, що постійно змінюються. На Планетарій чекає повне перезавантаження. Приміром, під куполом розташується мультисистема – 6 надсучасних проєкторів.

А ось вітражі, які були у холі Планетарію – залишать, причому у первісному вигляді. Бо на них зображена історія української космонавтики та досліджень космосу.

А ще – спеціально для Планетарію розробили брендовий стиль. Його презентують найближчим часом. Та спеціально для 11 каналу координаторка проєкту привідкриває завісу таємниці.

Оновлений Планетарій має стати сімейним центром, в який захочеться повертатися раз у раз. А ще – магнітом для туристів.

Усі зовнішні та внутрішні будівельні роботи тут планують завершити у двічі швидше, аніж планували – у листопаді цього року. Свої ж двері для відвідувачів Планетарій відчинить після того, як змонтують усе обладнання. Очікується, що це буде грудень 2019.