Прогулянка на висоті тридцяти метрів

У Дніпрі відбулася всеукраїнська зустріч хайлайнерів. Хайлайн – це вид спорту, коли люди ходять по натягнутій між двома об’єктами спеціальній стрічці – обов”язково на висоті. Головна задача екстремалів – не зірватися. Локацією заходу обрали стадіон “Метеор”. Саме між його опорами для освітлення і ходили хайлайнери. Дивіться.

Хайлайн – це одна з найважчих форм розвитку рівноваги та балансу, а також неабиякий адреналін. Стрічка натягується на великій висоті, людина яка йде по стрічці пристібається до неї страховкою. Один з організаторів цієї зустрічі – Костянтин Карноза. Він поставив Рекорд України з хайлайну- коли пройшовся по стрічці на висоті аж 94-х метрів між вежами-близнюками.

“Сьогодні захід такий обмежений для тих спортсменів, які можуть, мають відповідний досвід відповідні навички для того, щоб безпечно для себе та для інших знаходитися на висоті та працювати, тренуватися.”

Для хайлайнерів підготували 4 стрічки. Їх натягнули на висоті близько 30 метрів між опорами для освітлення стадіону. Три – стрічки довжиною у 60 метрів та одну – у 170. Її організатори називають чи не найдовшою в Україні. Пройти таку довжину від початку і до кінця не зірвавшись – справжній виклик. Загалом на захід приїхали хайлайнери з Києва та Дніпропетровщини. А от Куба Моравскі приїхав автостопом з Польщі:

“Мені дуже подобається ця локація: і те, що тут поруч парк Зелений Гай, і те, що стропи розвісили на стадіоні.”

Саме те, що стрічки дозволили натягнути на стадіоні – вразило гостей заходу. Кажуть, не всюди в Україні хайлайнери можуть це зробити. Наприклад, у Києві такої можливості немає. Та й загалом переважно такі події проводяться закордоном – розповідає одна з учасниць, тож коли дізналася про зустріч хайлайнерів у Дніпрі – одразу вирішила їхати:

“Такий фестиваль в Україні – це велика рідкість, тому я не могла не приїхати. І ще тут збираються всі знайомі, всі друзі, а також тут є можливість познайомитися з новими людьми.”

Загалом, Дніпро – є лідером з цього виду спорту в Україні. Адже саме наші спортсмени поставили три національні рекорди з хайлайну.